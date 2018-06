Comment les nombres premiers jouent actuellement un rôle crucial en sécurité informatique

Un nombre premier est un entier positif ayant exactement deux diviseurs. Ainsi, 13 est premier car 1 et 13 sont ses seuls diviseurs, 15 ne l'est pas car il a quatre diviseurs (1, 3, 5 et 15), 1 ne l'est pas non plus car son seul diviseur est lui-même. Les plus petits nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29... En voici deux plus grands, faciles à mémoriser : 23 456 789 et 345 676 543.

