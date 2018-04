Comment les couleurs façonnent notre perception de la vie

Rose pour les filles, bleu pour les garçons, rouge pour l'amour ou encore noir pour la peur... Notre esprit s'est déjà approprié tous ces tons pour leur donner une signification propre. Et pourtant, une fois qu'il est question de les incorporer dans notre vie, l'hésitation prend le pas, révèle Lauren Rosenberg, décoratrice d'intérieur. Il est impossible de vivre avec "tant de couleurs", explique-t-elle à CNN.

Mais même si nous ne le réalisons pas, les teintes ont un impact sur notre vie, elles ont une influence sur notre santé mentale. En voici quelques exemples.

Du rose pour calmer les esprits

L'une des teintes les plus emblématiques au monde est le "rose", qu'on attribue très souvent au genre féminin. Le rose est très souvent associé à la féminité et la délicatesse, ce qui en fait une couleur essentielle pour diminuer l'agitation et l'agressivité. Ceux qui vivent des épisodes de grande violence peuvent rapidement se calmer grâce à son effet apaisant. De nombreuses prisons en Suisse et aux États-Unis sont d'ailleurs peintes en rose.

Dans son étude sur les effets du rose sur les comportements agressifs de détenus, Alexander Schauss, directeur de l'American Institut for Biosocial Research, explique à Amnesty International que "même si une personne essaie de s'énerver ou de devenir agressive, c'est impossible de le faire en présence de cette couleur. Celle-ci réduit le rythme cardiaque, la pression sanguine et les pulsations [...]. C'est une couleur tranquillisante qui sape votre énergie".

L'or, la couleur de la santé et de la longévité

Dans la culture chinoise, les spécialistes croient que boire de l'or potable sous la forme d'un élixir, manger avec des couverts dorés et dans un récipient en or nous aiderait à vivre plus longtemps. "Avant le 20e siècle, l'or était utilisé pour soigner certaines maladies, comme la syphilis, les problèmes cardiaques ou encore la variole", explique l'historienne d'art Rebecca Zorach dans son livre consacré à la couleur dorée. Aujourd'hui encore, on considère que l'or a des effets anti-inflammatoires.

L'amour et le corps humain sont peints en rouge

Le rouge est la couleur de notre corps, d'après CNN. Notre système produirait en effet deux millions de cellules rouges chaque seconde et même notre sang est rouge. Le rouge est souvent associé au feu, il représenterait ainsi la force vitale et l'énergie.

Le rouge, c'est aussi la couleur de la passion, de l'amour. Elle intervient pour certaines de nos émotions : nous rougissons lorsque nous sommes gênés ou en colère. Le rouge pourrait même nous rendre attirants les uns envers les autres, raison pour laquelle le rouge à lèvres serait si populaire.

L'orange renforce la confiance en soi

Si votre moral est au plus bas, que vous ressentez le besoin d'être consolé, rassuré, réconforté... Alors l'orange est la couleur dont vous avez besoin. Elle vous donnera un coup de pouce pour vous remettre d'aplomb.

Et cet effet tonifiant n'est pas dû au hasard : il serait le résultat d'un mélange de deux couleurs bien particulières. "Cela combine l'énergie du rouge et la joie du jaune", explique à CNN Sara Pettit, membre de la faculté de stylisme à la Fashion Institute of Technology de New York.

D'après le guide des couleurs Colorinside, "l'orange est une couleur chaude et conviviale qui permet de retrouver l'estime de soi". Elle agirait sur la circulation sanguine, accélèrerait légèrement le rythme cardiaque et mettrait les sens en éveil.

Le noir... éloigne nos peurs ?

Depuis la nuit des temps, on associe la couleur noire à la peur, à l'angoisse, à l'horreur... Le noir fait la plupart du temps référence aux choses négatives, comme les chats qui portent malheur ou encore les monstres qui viennent nous hanter la nuit. Pourtant, d'après certains experts, le noir pourrait être au contraire un véritable piège à cauchemars. Avec cette teinte, adieu la peur et les mauvais rêves.

Pour rappel, dans le spectre lumineux le noir est l'addition de toutes les couleurs. Ainsi, on y retrouve tant de l'amour, de la gaieté, du bonheur de la confiance en soi que de la vitalité. Il n'y a donc pas de raison d'avoir peur. Dans ce cas, qu'est-ce qui a mené l'homme à croire aux mauvais présages de la couleur noire ?

Durant la préhistoire, les peuples étaient confrontés à bien des dangers durant la nuit, puisqu'ils risquaient davantage de se faire attaquer par des prédateurs ou des ennemis : "En évoluant, l'être humain a alors développé cette tendance d'avoir peur du noir", explique Martin Antony, professeur de psychologie à la Ryerson University de Toronto. "Dans le noir, notre perception visuelle est réduite, et nous sommes alors incapables de détecter ce qui est autour de nous. Avoir peur du noir, c'est une peur construite", continue-t-il dans des propos rapportés par CNN.

Le violet, le signe de vie sur Terre

Certains pensent que le violet pourrait avoir été la couleur des premières formes de vie sur Terre. Loin de signifier que tout était violet, de nombreux micro-organismes monocellulaires, tels que les bactéries, ont dominé la planète à l'époque et ont donc peut-être créé une teinte violette qui pouvait être vue de l'espace.

Une microbiologiste et professeure à l'Université de Maryland, le Dr Shiladitya, aurait émis l'hypothèse de la Terre violette. Le violet pourrait donc nous donner une idée de ce à quoi la vie sur les autres planètes, ou exo planètes, pourrait ressembler. "C'est là que cela peut faire la différence lorsque nous regardons les exo planètes. Nous voudrions considérer que les pigments sur une planète extraterrestre pourraient être différents de ce que nous avons sur la Terre moderne", explique-t-elle dans des propos rapportés par CNN. "Et si l'hypothèse de la Terre violette est correcte et qu'il y avait donc bien une prédominance d'organismes violets sur la Terre primitive, alors nous pourrions trouver une autre planète qui se trouve à un stade antérieur de l'évolution, où les pigments violets auraient pu dominer", conclut-elle.

La couleur du soleil et du bonheur

Les enfants représentent toujours l'orbe de feu en jaune, ses rayons transperçant la feuille de papier blanche. Un soleil chaud qui reflèterait le bonheur. D'après le guide des couleurs Colorinside, le jaune appelle à la spontanéité, à la joie de vivre. Il aiderait également les personnes atteintes de dépression saisonnière, une maladie causée par le manque de lumière.

"La couleur jaune est radieuse, brillante et dégage la sensation de lumière naturelle", explique Paint Trade. "La plupart des hôpitaux utilisent la couleur jaune pour créer une ambiance positive pour le corps et l'esprit", explique-t-on encore sur le site. Cette teinte s'utiliserait même pour soigner le coeur, le foie, la rate ou encore l'estomac.

Chavagne Mailys