Comment bien voir l'éclipse lunaire totale de ce vendredi?

L'entièreté du cycle de l'éclipse lunaire ne sera toutefois pas visible chez nous. La Lune se lèvera en Belgique au sud-ouest vers 21h30 et elle sera déjà totalement éclipsée. L'astre aura un aspect rougeâtre et sera observable ainsi jusqu'au terme de l'éclipse totale prévue à 23h13. La fin du cycle, c'est-à-dire la sortie progressive de l'astre de l'ombre (à 00h19) et de la pénombre de la Terre, sera visible jusque samedi à 01h30.

L'éclipse totale lunaire sera difficile à contempler, prévient l'Observatoire royal de Belgique. Le pays sera plongé dans une nuit noire à partir de 22h17 seulement, ce qui influencera le phénomène en raison de la lumière du jour encore présente auparavant. De plus, une vue dégagée, une position haute en altitude ainsi qu'une météo peu capricieuse sont des conditions primordiales pour l'observation.

Par ailleurs, le phénomène n'est pas rare, souligne l'Observatoire. La dernière éclipse totale de la Lune était apparue en Belgique le 28 septembre 2015.

Quatre planètes seront également visibles dans le ciel belge, selon la FFAAB. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, pourra être observée à l'aide d'une simple paire de jumelles dès le coucher du soleil. Au moyen d'un télescope, les astronomes amateurs pourront également admirer Saturne, Vénus ainsi que Mars, qui sera exceptionnellement alignée avec le Soleil et la Terre.

La FFAAB organise à cette occasion des postes d'observations notamment à Bruxelles et Dinant.