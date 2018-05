Cette puce qui détecte les maladies

Dans le milieu scientifique, on l'appelle la microfluidique. Il s'agit de la manipulation des fluides à l'échelle micrométrique, soit de l'ordre du millième de millimètre. Si leur usage est encore timide dans nos hôpitaux, des puces permettant de poser le diagnostic minute d'une crise cardiaque, du virus du sida, de la syphilis et d'une dizaine de maladies infectieuses entre autres herpès, hépatites B et C existent déjà. La communauté scientifique planche sur les autres maladies.

