"Ce soir, on mange du robot" : l'étonnante union entre l'industrie alimentaire et la robotique

Et si les robots devenaient un nouveau maillon de notre chaîne alimentaire ? On connaissait déjà les robots tueurs, les robots causeurs (chatbots), les robots contenant de l'ADN ou encore les androïdes avec IA (intelligence artificielle). Voici à présent des robots comestibles, curieuses chimères issues de l'union de l'industrie alimentaire et de la robotique.