Après le pain, voici le blé sans gluten

A 43 ans, la vie de Chantal a basculé en mode "sans gluten", pour cause de maladie coeliaque. Pour toujours. Adieu pizza fleurant bon la Toscane, couscous ensoleillé. Adieu aussi sauces liées, viandes hachées, saucissons, cubes-bouillons... et baguette croquante. Blé, froment, épeautre, triticale, orge, seigle et autre avoine riche en gluten, sont rayés à jamais de son assiette.