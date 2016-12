2016 a été l'année de la grande percée de l'immunothérapie pour le cancer

L'idée de l'immunothérapie pour traiter le cancer n'est pas neuve: il y a plus de cent ans, quelqu'un avait déjà eu l'idée de stimuler le système immunitaire à lutter davantage contre les cellules cancéreuses. Cependant, la technique n'est couramment utilisée que depuis 2010. 2016 a été l'année de la grande percée, grâce à des études sérieuses sur le traitement réussi de cancers (notamment de la vessie, du poumon, et de la peau). "Au fond, nous nous servons d'une ancienne observation pour emprunter de nouvelles voies", explique le généticien Max Mazonne de la filiale louvaniste du Vlaams Instituut voor Biotechnologie (Institut flamand de Biotechnologie). "Mais c'est plus sophistiqué qu'autrefois. À l'époque, on utilisait des bactéries pour stimuler les défenses contre le cancer - ce qu'on fait encore aujourd'hui : on se sert de bactéries TBC pour traiter le cancer de la vessie. Mais aujourd'hui, l'immunothérapie se base surtout sur le développement d'anticorps que les cellules T envoient dans la lutte contre certains éléments pathogènes. La technique est bien partie pour devenir l'approche principale dans le tr...