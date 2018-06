Vous vivez avec les cochons ? Estimez-vous heureux

La vie sur terre est née dans une gigantesque soupe de substances chimiques et de micro-organismes. Toute forme de vie a dû s'adapter à cet environnement concurrentiel ou, si elle n'y est pas parvenue, a péri. L'être humain y a survécu jusqu'à présent.

Cela signifie que notre corps a appris à faire la distinction entre les formes de vie non dangereuses, qui s'avèrent même parfois utiles pour nous, et celles qui nous empoisonnent la vie. Les unes, nous les avons parfois littéralement incorporées. Les autres, parmi lesquelles de véritables ordures comme ebola qui nous tue en un rien de temps, nous devons les éliminer le plus rapidement possible.

A cette fin, notre corps a développé une machine très puissante : notre système immunitaire. Il nous protège contre toutes sortes de désagréments susceptibles de mettre notre vie en danger. Contre le cancer aussi, par exemple. Hélas, parfois il dysfonctionne, comme lors d'une allergie. D'une manière ou d'une autre, l'ensemble de la machinerie immunitaire entre alors en action contre des substances inoffensives. En cas de rhume des foins et ce genre de choses, la réaction reste encore limitée à des éternuements, des reniflements ou des yeux qui pleurent. Déjà suffisamment misérable en soi mais en cas de choc anaphylactique, le système immunitaire s'emballe tellement sauvagement que ce déchaînement devient mortel.

Les voisins en bénéficient aussi

Pourquoi le système immunitaire dérape ? Nous ne l'avons toujours pas élucidé jusqu'au moindre détail. Mais celui qui vit et a grandi dans une ferme peut s'estimer heureux. Car d'une manière ou d'une autre, cet environnement vous rend mieux protégé contre les allergies.

Devons-nous dès lors tous retourner vivre entre les bêtes et le fumier comme avant ? Non, nous apprend une nouvelle étude d'un groupe de recherches néerlandais de l'université d'Utrecht. La protection n'est pas totale. Un certain nombre de personnes qui habitent dans des fermes continuent à développer des allergies. Mais la bonne nouvelle est que la protection se répand dans un large voisinage et que l'effet positif vous accompagne probablement toute la vie. L'étude a été publiée dans l'Occupational & Environmental Medicine.

Le groupe a étudié les données de presque 2500 adultes entre 20 et 72 ans au sud du pays, une région comprenant beaucoup de fermes d'élevage.

Un participant sur 3 avait grandi à la ferme. Parmi eux, 21,6% ont présenté une allergie atopique, alors que pour les autres cela s'élevait à 34%.

La distance entre l'habitation et la ferme a joué un rôle important.

Dans un rayon de 500 mètres ou moins d'un éleveur de porcs ou de bovins, on comptait environ un tiers d'allergies atopiques en moins que lorsque la distance de l'habitation était supérieure de quelques centaines de mètres.

Pour toute ferme d'élevage supplémentaire à moins de 500 mètres de distance, le risque d'allergie a diminué de 4%. Les élevages porcins ont réalisé des scores encore meilleurs avec une diminution de pas moins de 14%.

Remarque importante : ces liens n'apparaissent que pour les porcs et les vaches, pas pour les exploitations de volailles. La raison n'en est pas claire.

Odeur, poussière, petites bêtes ?

Ce qui n'est pas clair non plus, c'est comment la présence de porcs et de vaches augmente la résistance contre les allergies. S'agit-il de l'odeur des bêtes ou du fumier, comme certaines personnes le pensent parfois puisque ceux-ci sentent tellement bon ? Aucune idée, mais il y a bel et bien quelque chose dans et autour des fermes qui a cet impact sur notre système immunitaire. Beaucoup de personnes qui ne sont pas accoutumées à la vie rurale estampillent les fermes de sales et répugnantes. Selons elles, elles sont pleines de vermine et de saleté; mais dans ce cas d'une sorte avec laquelle notre système immunitaire est familiarisé depuis des millénaires. Plus encore, notre système immunitaire en a apparemment besoin pour réguler sa réaction et si ce n'est pas le cas, le risque de dérapage augmente.

On observe en parallèle que nos maisons deviennent de plus en plus stériles. Nous nettoyons frénétiquement avec des produits désinfectants sur base de la supposition erronée que tous les microbes sont dangereux ou du moins nuisibles pour nous. A la moindre petite araignée ou au moindre insecte dans notre maison, c'est la crise et il faut éliminer la vermine au moyen d'un vaporisateur rempli d'insecticide. Tout ce nettoyage, cette stérilisation et élimination, ce n'est pas favorable à l'environnement (habitat) naturel dans nos maison.

En avril, une étude américaine a encore révélé que des enfants qui avaient grandi dans des maisons avec de hautes concentrations d'allergènes de cafards, de chats et de souris dans la maison souffraient moins d'asthme.

Il y a d'ailleurs de fortes présomptions que la diminution drastique de la biodiversité autour de nos habitations joue un rôle dans le développement des allergies. Il y a quelques années, une étude finlandaise a révélé que les personnes qui habitaient dans une zone avec une biodiversité limitée étaient plus sensibles au développement d'asthme, d'allergies et autres troubles inflammatoires chroniques. Les chercheurs ont également constaté que les jeunes qui habitaient à proximité d'exploitations agricoles ou de zones boisées présentaient un éventail plus riche de sortes de bactéries sur leur peau que leurs congénères des zones urbaines avec une biodiversité plutôt limitée.

En même temps, il y a de solides indications que la manière dont nous entrons en contact avec les allergènes, via la peau ou via l'intestin, a un impact sur le développement des allergies et que les bactéries de la peau et celles de l'intestin y jouent également des rôles spécifiques.

La manière dont nous pouvons traduire toutes ces nouvelles découvertes dans des lignes directrices pour la prévention des allergies, de l'asthme et des troubles inflammatoires chroniques (qui sont la conséquence de réactions immunitaires qui se déroulent de manière erronée), n'est pas encore claire. Mais étape par étape, nous y parviendrons.

Entre-temps, ce n'est certainement pas une mauvaise idée de faire des sorties et des activités dans la nature avec vos enfants depuis qu'ils sont tout petits et de les y laisser joyeusement faire à leur guise avec tout ce qu'ils rencontrent. Au plus souvent au mieux et s'ils en reviennent bien sales, cela ne peut mal.

Contrôlez-les cependant à leur retour pour les tiques. Car notre entente avec elles, on ne peut pas vraiment la targuer d'amicale. Pour cela, nous ne vivons probablement pas encore ensemble depuis suffisamment longtemps.