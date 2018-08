Vos cheveux peuvent révéler quelques vilains secrets

L'analyse d'un seul de vos cheveux pourrait se révéler particulièrement intéressante pour de nombreux domaines. Si la technique existe depuis quarante ans, elle s'est largement perfectionnée ces dernières années. Par exemple, il est aujourd'hui possible de déterminer si vous avez pris de la cocaïne, du cannabis, l'ecstasy ou encore de l'alcool. Et ce, en fonction de la longueur du cheveu, jusqu'à une durée de douze mois. Dans le sang ou l'urine, ces traces disparaissent déjà après un jour pour le premier et trois jours pour le second. Une durée de vie parti...