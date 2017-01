Voici la liste des examens à passer avant une opération chirurgicale

Le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé (KCE) a passé au crible quinze tests pré-opératoires classiques afin de déterminer ceux qui sont -ou pas- à recommander en routine en cas de chirurgie non-urgente (à l'exception de la chirurgie cardiaque, pulmonaire ou de transplantation).

Pour ce faire, le KCE s'est basé sur des recommandations similaires récemment émises par ses collègues anglais du National Institute for Health and Care Excellence (NICE), en les complétant par une recherche dans la littérature scientifique. Les recommandations ont été développées en étroite collaboration avec les praticiens de terrain et les associations de patients.

En conclusion de quoi, le KCE recommande sept examens. Des examens cardiaques notamment (électrocardiogramme de repos, échocardiographie de stress et scintigraphie myocardique), des analyses de sang (formule sanguine complète, tests de la fonction rénale et test de coagulation) et une analyse d'urine.

Par contre, la radiographie de thorax n'est pas recommandée si le patient ne présente pas de problème particulier.

Le KCE a également développé à ce sujet une application gratuite pour smartphones, tablettes et PC, disponible sur App store (iOS), Google play (Android) ou sur le site preop.kce.fgov.be.