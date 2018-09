Vers le repli sur soi ? Ou plus de solidarité ?

La communication non violente s'invite dans le monde du travail, les écoles, les prisons, les maisons de retraite... Pour autant, n'est-ce pas plutôt l'individualisme, l'égocentrisme et la recherche de la rentabilité au détriment de l'humain qui triomphent aujourd'hui dans les sphères de décision et le reste de la société ? " Il y a le pire et le meilleur dans le monde actuel, répond Anne Bruneau, formatrice certifiée en CNV : la peur, le repli sur soi, l'obsession sécuritaire, les jeux de pouvoir et la provocation façon Donald Trump, mais aussi la solidarité. De plus en plus de citoyens aspirent à vivre dans la bienveillance et veulent contribuer à des changements positifs. L'alternance entre l'écoute empathique de l'autre et l'expression authentique de soi, fondement de la communication non violente, invite à la coopération, éveille chez nos interlocuteurs l'élan naturel de donner, de contribuer à notre bien-être. "

...