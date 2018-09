Vaccination: une certaine méfiance se répand dans la jeune génération de parents

Dans l'enquête Bodytalk Vaccins2018, nous nous sommes basés sur un questionnaire de l'Organisation mondiale de la santé, mis à disposition pour évaluer les connaissances et les avis sur les vaccins. Nous avons adapté les questions au contexte belge, puis recruté six experts indépendants en vaccination : trois en Flandre et trois de la Communauté Française, tous soit affiliés à une université, soit impliqués dans les programmes de vaccination des autorités belges. Ils ont jeté un regard critique sur les questions et ont fait part de leurs suggestions.

...