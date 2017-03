Une semaine de dépistage du glaucome, deuxième cause de cécité dans le monde

S'il porte des lunettes de soleil, ce n'est pas par caprice de star mais parce qu'il souffre depuis des années d'un glaucome, avait révélé en 2014 Bono, le leader du groupe U2. La semaine mondiale du glaucome se tiendra du 12 au 18 mars.

Le glaucome est une neuropathie optique qui conduit à une destruction progressive et irréversible du nerf optique pouvant aller jusqu'à la cécité. Cette maladie est la deuxième cause de cécité dans le monde. On estime qu'environ 4,5 millions de personnes sont aveugles à cause du glaucome et que ce nombre s'élèvera jusqu'à 11,2 millions en 2020, selon le CHU Saint-Pierre. En raison de la progression silencieuse de la maladie, du moins à ses débuts, environ 50 % des patients atteints dans les pays développés ne sont pas conscients d'en souffrir. Ce nombre peut atteindre les 90% dans les pays en voie de développement. Les pertes consécutives au glaucome sont irréversibles, mais il est possible de conserver la vue en cas de dépistage précoce. Dans ce cadre, plusieurs hôpitaux belges organisent des séances de dépistage gratuites du 12 au 18 mars, dont le CHU Saint-Pierre à Bruxelles et le CHU de Liège-Sart Tilman.