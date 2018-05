Une personne sur trois qui souffre de migraine se sent coupable

La pathologie touche davantage les femmes que les hommes. L'objectif de cette campagne de sensibilisation est d'inciter les patients à ne plus cacher leur mal sur leur lieu de travail, indique mardi l'Association pharmaceutique belge (APB).

Selon l'étude commandée par GSK Consumer Healthcare, un malade sur trois doit renoncer à ses activités en raison de migraines. 40 à 60% d'entre eux se sentent coupables, que ce soit dans la sphère professionnelle ou privée. La moitié des patients le cachent d'ailleurs à ses collègues et son employeur. Pour 43%, c'est parce qu'ils ont peur de donner l'impression de se plaindre.

Quant à l'impact sur la qualité de vie, la moitié des malades (51%) pensent que leur vie affective ou sexuelle en souffre. Et 40% estiment que la migraine peut avoir un impact sur leurs possibilités de carrière.

Rien qu'en Belgique, plus de 1,65 million de journées de travail sont perdues chaque année en raison de la migraine, rapporte également la plateforme "Move for Migraine". "Des lumières intenses, la lumière directe du soleil ou un bureau dans lequel règne un brouhaha permanent... Pour une personne atteinte d'une attaque de migraines, ces facteurs ambiants constituent un enfer. On ne peut pas les supprimer, mais il est possible d'effectuer quelques aménagements. A commencer par une discussion avec son supérieur", note encore la plateforme qui présentera un plan d'action concret en septembre 2018.

