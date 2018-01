Plus les jeunes passent du temps sur les réseaux sociaux, moins ils dorment, constatent les chercheurs de l'hôpital pour enfants de l'Eastern Ontario Research Institute. Une heure passée sur les réseaux sociaux suffit à causer des troubles du sommeil.

Largement répandu parmi les adolescents

Les filles passent plus de temps sur les réseaux sociaux et souffrent donc davantage de troubles du sommeil. Mais tant parmi les garçons que les filles, le lien entre l'utilisation de réseaux sociaux et le manque de sommeil est présent : plus ils passent du temps sur Facebook et les réseaux comparables, plus ils souffrent de troubles du sommeil.

"Aujourd'hui, les appareils électroniques à écran sont partout", déclare Jean-Philippe Chaput, l'un des auteurs, à la revue Acta Paediatrica. "Nous commençons à comprendre les risques et les avantages seulement maintenant."

"Le sommeil est essentiel pour grandir en bonne santé. Il fournit une contribution importante à notre santé physique et mentale. Mais ces dernières décennies, le manque de sommeil est largement répandu parmi les adolescents."

Dépression

Pour les adolescents, on recommande huit à dix heures de sommeil par nuit. Les adultes ont besoin d'une heure de moins.

L'usage excessif de réseaux sociaux pourrait également favoriser les dépressions. Une étude de 2016 a trouvé un lien direct entre l'augmentation de l'utilisation de réseaux sociaux et le développement de dépressions. (IPS)