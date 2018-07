Un Plan santé pour les Bruxellois

Le Plan santé bruxellois, initié par les ministres Gosuin et Vanhengel, est en chantier depuis 2015. Durant ces trois dernières années, il a fait l'objet d'une large concertation. 81 acteurs des secteurs de santé et 333 personnes ont été mobilisés pour l'élaborer. Huit groupes de travail ont été constitués : patient hospitalisé, dépendance, santé mentale, 1ère ligne, médecine générale, enfants, soins palliatifs et prévention/promotion. Le plan a déjà été adopté jeudi dernier en première lecture par le Collège réuni et soumis aux différents organes d'avis. A la rentrée parlementaire 2018, il sera soumis à l'approbation des parlementaires bruxellois.

