C'est ce qui ressort des chiffres obtenus par la parlementaire N-VA Yoleen Van Camp auprès de la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld).

En Wallonie, 9% des habitants n'ont pas franchi la porte d'un médecin, pour 25% à Bruxelles et 6% en Flandre. 81% des Flamands se rendent au moins une fois par an chez le médecin, 75% des Wallons et 56% des Bruxellois.