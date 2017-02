Trop de télétravail peut nuire à votre santé

Le télétravail a de nombreux avantages pour le travailleur. Gain de temps et d'argent, il est perçu comme un remède miracle afin de concilier carrière et vie familiale. Néanmoins, à forte dose, il peut aussi procurer l'effet inverse. L'"Organisation internationale du Travail" (OIT) et la "Fondation européenne pour l'Amélioration des conditions de vie et de travail" ont publié mercredi un rapport mettant le doigt sur les travers de cette pratique. Stress, insomnies serait le lot des travailleurs à domicile.

Une frontière entre la vie professionnelle et vie privée réduite

Le document, Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, rédigé conjointement par l'OIT et Eurofound, une agence de l'Union Européenne, se fonde sur des recherches menées dans 15 pays, dont 10 États membres de l'UE (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), ainsi qu'en Argentine, au Brésil, en Inde, au Japon et aux États-Unis.

Le télétravail offre bien évidemment de nombreux avantages, à la fois pour le travailleur, mais aussi pour l'employeur : plus d'autonomie, de flexibilité, un gain de temps concernant les déplacements, ce qui permet de garder un meilleur équilibre travail/famille et enfin, une meilleure productivité. Le rapport relève par contre, nombre de côtés plus sombres du travail à la maison : "tendance à effectuer plus d'heures de travail et un chevauchement entre travail rémunéré et vie personnelle, qui peut engendrer un haut niveau de stress". Le télétravail utilisé à forte dose estomperait donc la limite entre le travail et la vie personnelle.

Le rapport souligne tout de même une distinction entre "télétravailleurs à domicile qui semblent jouir d'un meilleur équilibre travail/famille" et les "travailleurs "très mobiles" qui sont plus exposés à des répercussions négatives sur leur santé et leur bien-être ".

2 à 3 jours de télétravail maximum

Pour éviter les heures de travail supplémentaires, le rapport recommande aux employés de télétravailler à temps partiel: "l'équilibre idéal semble être 2 à 3 jours de travail à domicile", a déclaré Jon Messenger, co-auteur du rapport, lors d'une conférence de presse à Genève, afin de garder le contact avec les autres collègues notamment. "Un minimum de temps de repos afin d'éviter les effets délétères sur la santé et le bien-être des travailleurs ", confirme Oscar Vargas de l'Eurofound.

Le "besoin de se déconnecter" est donc un facteur à prendre en compte, rappelle le rapport. Certaines entreprises imposent, par exemple, l'extinction des serveurs informatiques en dehors des heures de travail afin d'empêcher l'envoi de courriels pendant les temps de repos et les vacances. Des mesures concrètes doivent donc être établies par les institutions afin que "la vie professionnelle ne soit trop envahissante ".