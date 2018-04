Trop de sucre, trop de sel, trop de gras : ces aliments qui nous empoisonnent

Selon l'Étude nationale individuelle des consommations alimentaires (Inca 2) exploitée en 2017, plus de 40% des Français dépassent le seuil maximal de consommation de sucre fixé par l'OMS. En 2006, ils n'étaient que 26 %, rapporte "60 millions de consommateurs". De plus, les Français consomment en moyenne 8 grammes de sel par jour, soit 60 % de plus que la recommandation de l'OMS (5g). Aujourd'hui, 17 % des enfants et la moitié des adultes sont en surpoids.

