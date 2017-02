Test : une appli qui déchiffre les étiquettes de vos produits alimentaires

La simplicité, voici l'adjectif qui convient le mieux à Yuka, une nouvelle application totalement indépendante. Ce nouvel allié vous guidera lors de vos courses dans les grandes surfaces et décryptera pour vous les redoutables étiquettes des aliments. Vous serez maintenant informés de ce qu'il y a dans votre assiette.

Pour apprendre à bien manger, il est essentiel de lire attentivement les étiquettes. Il paraît aujourd'hui essentiel de s'intéresser à la composition des produits, indépendamment des promesses marketing, de leur packaging et de la notoriété de la marque. Malheureusement, difficile de s'y retrouver dans cet amas d'informations : taux d'additifs, graisses saturées, "bio", ... Avec Yuka, tout semble plus clair et plus rapide.

A l'affût du meilleur produit

L'application, disponible sur IOS depuis janvier 2017 et bientôt sur Android, nous aide à mettre le doigt sur les impacts de nos aliments, positifs et négatifs. Il suffit de scanner le code-barre du produit au magasin (en se connectant à la 3G), et s'affiche instantanément la fiche de l'aliment, accompagnée de sa pastille colorée : vert foncé (excellent), vert clair (bon), orange (médiocre) et rouge (mauvais). Vous visualisez les défauts et les qualités du produit, et les meilleures alternatives pour les plus mauvais, selon la grande surface dans laquelle vous vous trouvez. Votre jus d'orange est trop sucré et trop calorique ? Yuka vous propose d'autres options plus saines et de meilleure composition.

L'évaluation donne à chacun des produits une note sur 100. Elle se base sur la qualité nutritionnelle à 60% (quantité d'énergie, de graisses saturées, de sucres, de sel, de fruits et légumes, de fibres et de protéines du produit), sur les additifs nocifs à 30% et enfin, sur la dimension Bio à 10%.

Elle ne s'arrête pas là, Yuka offre un top des meilleurs produits suivant différentes catégories, tous distributeurs et marques confondus, selon vos filtres : apéritifs, yaourts, pizzas, jus de fruits ... Elle permet pour les curieux comme pour les healthy-addicts, de se réapproprier une alimentation plus saine et d'acheter enfin en toute connaissance de cause. "En changeant ses habitudes et en boudant les mauvais produits, le consommateur contribue à encourager les industriels à améliorer leur offre de produits", note-t-elle dans un communiqué. Attention cependant aux surprises : vos indispensables santé ne sont peut-être que de faux-amis. Seul petit bémol : l'application ne reconnaît pas encore pour l'instant tous les aliments proposés, ni les produits made in Belgium.