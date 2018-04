"Super aliment": Les 50 aliments les plus riches en nutriments

En veillant à les associer ou tout simplement à les introduire aussi souvent que possible dans notre alimentation, on peut espérer atteindre ce fameux Graal des nutritionnistes : l'équilibre alimentaire. Des scientifiques ont étudié près de 1000 aliments et leur ont attribué un score nutritionnel sur 100. La BBC a établi un top 100 de ces "super aliments". Parmi les aliments les plus adaptés à notre alimentation, 74% sont végétariens et issus des plantes, de leurs racines ou de leurs graines. Voici les 50 premiers.