Skier pour améliorer son état articulaire

La position genoux légèrement fléchis oblige la collaboration continue des muscles extenseurs et fléchisseurs, et les irrégularités de la piste exigent des réactions rapides. Ces deux éléments rendent le ski idéal pour renforcer la musculature et contribuent ainsi à la stabilité - si importante - du genou. Une récente étude à grande échelle et réalisée par une équipe autrichienne a montré clairement d'autres effets positifs du ski chez ces personnes. Johan Bellemans trouve donc tout à fait normal d'inclure le ski dans la revalidation. Surtout parce qu'il se pratique dans un environnement magnifique, avec une grande variété de stimuli qu'on ne trouve pas dans une salle habituelle de revalidation.

Les personnes ne sachant pas bien skier doivent cependant commencer par suivre des cours pour apprendre à dominer parfaitement leurs skis, ce qui n'est pas évident avec une prothèse artificielle. Enfin, il va de soi que les prothèses doivent être placées de manière optimale pour que la personne opérée retrouve une sensation quasi normale de stabilité ainsi qu'un bon contrôle.