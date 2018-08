Santé: quatre questions sur les boissons énergisantes

Remontants incontournables chez les travailleurs et les étudiants, les boissons énergisantes sont en passe de se voir interdire aux enfants et aux adolescents au Royaume-Uni. Le plan serait d'empêcher la vente de boissons caféinées et autres Red Bull aux moins de 16 ans, voire aux mois de 18 ans. Raison invoquée : de graves problèmes de santé en cas de consommation excessive. A quel niveau ? Et en est-il de même pour les adultes ? The Independent fait le point sur cette boisson qui fait débat.

...