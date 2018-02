Rupture amoureuse: pourquoi il faut éliminer l'odeur de son ex

Pour les amoureux, la Saint-Valentin est le moment idéal pour se vautrer dans les pralines en forme de coeur, les bulles roses et les senteurs capiteuses. Cette année, vous recevrez peut-être un parfum qui sent vraiment bon, et que vous pourrez réellement porter, ce qui ne fera que renforcer le lien amoureux. Car ne vous trompez pas : l'amour passe aussi par le nez. "Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est surtout l'impression visuelle qui compte", raconte le professeur Rudi D'Hooge (KU Leuven), spécialisé en psychologie physiologique. "Au fil des siècles, les primates se sont focalisés davantage sur la perception visuelle: ils sont devenus des mangeurs de fruits, et se sont mis à vivre davantage la journée. Du coup, la couleur, et particulièrement à distance, est devenue plus importante que l'odeur. Cependant, cela n'empêche pas que notre org...