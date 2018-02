Reprendre le pouvoir sur sa vie

Un ado en crise, une rupture sentimentale, le décès d'un proche, un collègue insupportable, un patron maladroit, un voisin qui sort sa voiture pour aller chercher ses croissants derrière le coin alors que vous vous déplacez consciencieusement en vélo : autant de situations courantes qui suscitent souvent un grand sentiment d'impuissance. " Même lorsque vous avez l'impression qu'une situation vous tombe dessus, il y aura presque toujours des aspects que vous pouvez contrôler, affirme Katalien Bollen, spécialiste en psychologie du travail et des organisations à la KU Leuven. Plutôt que de paniquer face à un revers de fortune, concentrez-vous donc sur ce qui va bien et sur les pistes envisageables. Ce choix, vous l'avez toujours... mais vous devrez peut-être apprendre à regarder une situation ou une personne autrement pour voir des opportunités derrière les difficultés. Les saisir peut vous permettre de vous libérer de votre sentiment d'impuissance et ...