Régime végétarien ou méditerranéen, lequel est le plus sain ?

Le régime méditerranéen est constamment présenté comme un des styles alimentaires les plus sains. Il est riche en produits, fruits secs, céréales complètes, huile d'olive et protéines maigres, et pauvre en viande rouge, nourriture industrielle et sucres raffinés. Mais une nouvelle étude, publiée dans le journal Circulation, a découvert que le régime végétarien peut être tout aussi efficace pour garder le coeur en bonne santé.

Pour l'étude, un groupe de chercheurs italiens a recruté une centaine d'adultes en surpoids, mais en bonne santé, avec un profil de risque cardio-vasculaire bas ou moyen. La moitié du groupe a commencé à suivre un régime méditerranéen, tandis que l'autre s'est lancée dans un régime lacto-ovo-végétarien (qui élimine la viande et le poisson, mais inclut des oeufs et des produits laitiers). Après trois mois, ils ont inversé. Pendant et après les deux phases de l'étude, chacun était soumis à un examen de santé régulier.

Les deux régimes se sont révélés bénéfiques pour la santé cardiaque des personnes, mais de manière différente. Le régime végétarien mène à une diminution plus importante du "mauvais" cholestérol LDL, qui contribue à l'accumulation de plaques dans les artères, ce qui représente un facteur de risque de crise cardiaque et d'AVC. Le régime méditerranéen, quant à lui, entraine une diminution des triglycérides, qui, à des niveaux élevés, peuvent devenir un facteur de risque pour les mêmes problèmes cardiovasculaires.

"Nous avons pu montrer que si une personne suit durant trois mois soit un régime lacto-ovo soit un régime méditerranéen, les deux sont aussi bénéfiques pour réduire les facteurs de risques cardiovasculaires" a déclaré l'auteur de l'étude, Francesco Sofi, un professeur associé de science alimentaire et de nutrition clinique à l'Université de Florence, en Italie.

Les chercheurs ont aussi découvert que les deux régimes mènent à une diminution, modeste, du poids corporel ainsi que de la masse graisseuse. Pour chaque régime, les gens ont perdu en moyenne 1,82 kg en tout, dont les trois quarts de graisse.

Les découvertes ne sont pas totalement étonnantes puisque, comme le note un éditorial joint, les deux styles alimentaires ont de nombreux points communs. Ils sont tous les deux riches en céréales complètes, produits, légumes et noix. Bien que, selon l'étude, les végétariens aient tendance à compenser la viande et le poisson en consommant plus de haricots, de fruits secs, d'oeufs et de produits laitiers.

Néanmoins, les styles alimentaires sont suffisamment différents pour souligner le fait qu'il n'existe pas un régime qui soit universellement "le meilleur", et qu'il y a de multiples façons d'être en bonne santé grâce à son alimentation.

"Nous avons désormais deux options en termes de prévention du risque cardiovasculaire et d'autres maladies", ajoute Sofi. "Elles sont toutes deux bénéfiques de manière assez égale."