Randonnée en montagne: quand la beauté cache le danger

Les Alpes attirent chaque année quelque 40 millions de visiteurs. Les randonnées au fil des refuges et autres escapades à plus de 2000 mètres d'altitude ne cessent en effet de gagner en popularité... et non sans raison, car la marche en haute montagne est excellente pour la santé. Parmi ses nombreux avantages, citons l'air pur, l'altitude en tant que telle, un effort très varié avec son alternance de montées et de descentes et bien évidemment l'inégalable vue sur des paysages propres à apaiser le corps et l'âme. Les effets sont clairement perceptibles, notamment par exemple chez les personnes prédiabétiques, qui voient leurs valeurs sanguines s'améliorer de façon systématique avec l'effort (1). Néanmoins, la haute montagne n'est pas un environnement naturellement accueillant pour les humains et il n'est donc pas inutile de s'arrêter un instant sur les risques.

...