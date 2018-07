Quels sont les dangers des baignades sauvages ?

Les risques d'être emportés par le courant ou encore de surestimer ses capacités de nageurs peuvent avoir des conséquences mortelles.

L'hydrocution cause aussi le décès, par le choc thermique du corps chaud au contact de l'eau froide. La personne fait alors un malaise, qui est suivi quelques minutes plus tard d'une noyade.

Après une longue exposition au soleil, un repas copieux ou un effort intense, patienter quelques heures avant de se baigner permet de prévenir un drame. Ce sont surtout les enfants et les personnes âgées qui sont touchées par ce phénomène.

L'eau trouble peut être un signe de contamination. Elle ne ne permet pas toujours de visualiser la profondeur du cours d'eau et cela peut surprendre certains.

Gare à boire la tasse ! Les bactéries contenues dans l'eau peuvent être à l'origine de gastro-entérites. Des infections peuvent se développer dans des petites blessures ouvertes. La présence de certaines bactéries trouve son origine dans les déjections d'animaux ou d'humains, mais aussi dans les eaux usées et celles provenant des champs qui se déversent dans les lacs et les rivières.

Et la baignade en mer ? N'est-elle pas non plus source de bactéries? Non, car avec les marées, l'eau se renouvèle et les bactéries n'ont pas le temps de proliférer.

Bonne qualité des eaux

En 2017, sur les 113 sites des baignades belges répertoriés, 98 étaient d'excellente qualité, selon le rapport annuel de l'Agence européenne de l'environnement. Ces eaux font régulièrement l'objet de tests pour s'assurer de leur bonne qualité.

Pour éviter toute baignade inconsidérée, il est important de privilégier les zones peu profondes avec peu de courant, et surtout loin des endroits où les mouvements de jeunesse se réunissent. Avec ces quelques précautions, se jeter à l'eau rimera avec plaisir.