Quelque 10.000 Belges décèdent chaque année d'un arrêt cardiaque

Environ 10.000 Belges meurent chaque année des suites d'un arrêt cardiaque, rappelle la Belgian Heart Rhytm Association (BeHRA) mardi à l'occasion du lancement de la huitième semaine du rythme cardiaque, consacrée cette année à cette affection. Constatant que trop peu de personnes sont en mesure d'effectuer une réanimation, l'association veut sensibiliser la population à ce qui est la première cause de mort naturelle en Belgique.

"Chaque jour, environ 30 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque en Belgique. Faute d'aide adéquate et immédiate, seules deux y survivent", explique le président de la BeHRA, Yves Vandekerckhove, cardiologue à l'AZ Sint-Jan de Bruges. "Environ 11.000 personnes sont touchées par cette affection dans notre pays chaque année et 90 à 95% n'y survivront pas. C'est plus que le sida, le cancer du sein et le cancer du poumon réunis", souligne Ivan Blankoff, cardiologue au CHU de Charleroi.

Pour évaluer les connaissances de Belges sur le sujet, le BeHRA a mené une grande enquête en ligne auprès de 3.761 personnes en janvier de cette année. Il en ressort notamment que 30% des sondés ne savent pas définir correctement un arrêt cardiaque, tandis que plus de la moitié des personnes interrogées sous-estiment le nombre de personnes victimes de mort subite.

Parmi les bonnes notes, l'enquête indique que 60% des Belges se disent prêts à utiliser un défibrillateur en cas d'urgence. Un taux qui monte même à 82% lorsque les sondés apprennent que l'appareil donne des instructions.

La huitième semaine du rythme cardiaque se tiendra du 29 mai au 2 juin. Des sessions d'information et d'initiation auront notamment lieu dans douze écoles secondaires à travers le pays.