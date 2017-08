Quel est le moment idéal pour faire la sieste?

De nombreuses études ont révélé les bienfaits de la sieste. Elle permet notamment d'être plus concentré, plus alerte et plus créatif. De manière générale, les recherches concluent que la sieste peut fournir des avantages considérables en matière de santé. Elle permet également d'éviter les erreurs et les accidents.

Mais nous ne sommes malheureusement pas tous capables de délaisser nos activités au milieu de la journée pour piquer un somme. Pour ceux qui en ont l'occasion, il y aurait cependant un moment idéal dans la journée pour en retirer le maximum de bénéfices : 15h. La faute à notre rythme circadien, qui connait une baisse de régime en milieu d'après-midi. C'est le même phénomène qui nous fait somnoler après le repas du midi ou qui entraine une baisse de vigilance. Le moment parfait pour recharger ses batteries avec une "power nap".

L'efficacité d'une sieste dépend aussi de sa durée. Ainsi, on évitera de dépasser 20-30 minutes. Au-delà, on risque de tomber dans un sommeil profond et d'en ressortir groggy pendant plusieurs dizaines de minutes. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil.

Dormir trop longtemps durant la journée risque de perturber votre sommeil pour la nuit suivante. Or, il est extrêmement mauvais d'être privé de sommeil, et ce à plusieurs niveaux (concentration, humeur, système immunitaire...). En plus des avantages significatifs pour la santé, une bonne sieste peut également contrer les effets dus à la privation de sommeil, ont démontré plusieurs études.