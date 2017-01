Que faire contre le norovirus?

Le norovirus est un virus très présent durant la saison hivernale. Pour prévenir la grippe intestinale, il faut faire tout ce qu'il est convenu de faire pour se prémunir d'un virus ou d'une bactérie, notamment se laver les mains fréquemment. Malheureusement, le norovirus est l'un des virus les plus difficiles à combattre, car il est très contagieux.

Gastro-entérite

Ce qu'on appelle la grippe intestinale n'a rien à voir avec la grippe ou le virus de la grippe. C'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin. Dans le jargon médical, on parle de "gastro-entérite". Cela peut être causé par différents virus et bactéries, avec un pic de norovirus en hiver.

Vous avez attrapé la grippe intestinale et vous voulez tout mettre en oeuvre pour éviter de transmettre la maladie à votre entourage ? Le plus important est de se laver les mains correctement et régulièrement. N'oubliez pas de mettre la main devant votre bouche en cas de toux ou d'éternuement. Il est également conseillé aux amoureux de ne pas s'embrasser pendant quelques jours.

Laisser la maladie suivre son cours

Pour supporter la maladie et la faire passer au plus vite, il est conseillé de boire beaucoup et, si c'est possible, de consommer de la nourriture facile à digérer. Vous êtes à l'école ou vous devez aller au travail ? Prenez quelques jours de congé maladie. Vous serez plus à l'aise à la maison.

Si cela peut vous consoler, la grippe intestinale s'en va aussi facilement qu'elle s'attrape. Le temps d'incubation varie entre 24 et 72 heures et l'inflammation se développe assez rapidement. Dans l'ensemble, il faudra environ une semaine pour vous en débarrasser et retrouver votre forme. En termes de traitement, il n'y a pas grand-chose à faire. Faites surtout attention à la déshydratation : buvez suffisamment. Pour le reste, il n'y a rien à faire à part prendre son mal en patience et laisser la maladie suivre son cours.