Près de 400 médicaments en rupture de stock en Belgique

"L'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) travaille actuellement à trouver des solutions à ce problème mais il faut reconnaître que les firmes pharmaceutiques tendent de plus en plus à rationaliser les coûts. C'est un problème mondial", affirme Alain Chaspierre, président de l'APB.

"Sans compter que les médicaments sont très contrôlés. Dès qu'il y a le moindre couac dans la chaîne de production, ils doivent repasser l'ensemble du processus et cela prend du temps", déplore-t-il. Or il n'y "a souvent qu'un seul site au niveau mondial pour la production d'un médicament, difficile donc de changer de fournisseur en cas de souci".

Dans la liste des 400 médicaments manquants actuellement en officine, certains peuvent être remplacés par des génériques.

Les pharmaciens aimeraient obtenir le droit de proposer directement une alternative au patient sans pour autant devoir repasser par un médecin, un sujet actuellement en discussion avec le cabinet de la ministre de la Santé Maggie De Block.

Une liste des produits en rupture de stock est disponible sur le site internet de l'APB.