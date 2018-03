Près de 30 médicaments "hautement innovants" remboursés en 2017

Par ailleurs, des traitements pour la sclérose en plaques, pour des formes graves d'arthrite rhumatoïde ou en prévention du cancer du col de l'utérus ont également été admis au remboursement en 2017, selon pharma.be.

La Commission de Remboursement des Médicaments (CRM), organe de l'Inami, émet un avis positif pour le remboursement d'un médicament. Les demandes de remboursement sont évaluées sur cinq critères: l'efficacité, l'utilité, les effets indésirables, l'applicabilité et le confort d'utilisation. L'organe attribue une "classe" au médicament sur la base de ces critères.

Parmi ces classes, on trouve les médicaments dits de "classe 1" et les médicaments orphelins qui ont une forte plus-value thérapeutique démontrée, précise pharma.be. "La plupart des traitements innovants se trouvent dans un de ces deux groupes. En 2017, 18 demandes de remboursement pour des médicaments de classe 1 et huit demandes de remboursement de médicaments orphelins ont été introduites et ont finalement obtenu un remboursement", indique pharma.be.

Autres nouveautés en 2017: la procédure de remboursement a été raccourcie d'un mois, afin de pouvoir mettre les médicaments plus rapidement à la disposition des patients. Une hausse des demandes de remboursement introduites par les entreprises pharmaceutiques a également été enregistrée. "Ces dossiers sont le fruit d'un développement clinique intense", conclut l'association.