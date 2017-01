Prendre une douche tous les jours nuirait à votre santé

Certains commencent la journée avec un café, d'autres avec une douche. Mais est-ce judicieux de se laver tous les jours ? D'après une récente étude du Genetic Science Centre de l'Université de l'Utah, la réponse est non. Ne pas se laver pendant quelques jours n'est certes pas agréable, mais se laver quotidiennement est considéré comme de "l'over-cleaning" et pourrait faire plus de mal que de bien.

Selon la recherche, l'over-cleaning endommagerait le microbiote de l'organisme humain, soit l'ensemble des bactéries, virus et autres microbes qui vivent dans et sur notre corps. Ces micro-organismes jouent un rôle important pour notre santé. En effet, "perturber notre écosystème microbien peut provoquer des maladies", estime l'Université. Le système immunitaire, le système digestif et même le coeur peuvent notamment en souffrir. Certaines bactéries sont bien évidemment responsables de maladies graves, mais d'autres sont utiles (apport de vitamines, protection, aide à la digestion...). Les micro-organismes sont donc en partie bénéfiques pour l'espèce humaine.

L'étude du village de Yanomami en Amazonie a notamment montré qu'ils avaient " la diversité de bactéries et de fonctions génétiques les plus élevées jamais signalées dans un groupe humain ". Les résultats portent à dire que notre mode de vie occidental avec un modèle de propreté parfois excessif peut affecter la diversité du microbiote humain de manière significative. Elle ne donne cependant aucune indication du nombre de douches à prendre pour avoir un bon équilibre entre santé et propreté. Le conseil : ne pas exagérer, ni dans un sens ni dans l'autre.