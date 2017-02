Pourquoi se mettre au yoga ?

Qu'est-ce que le yoga ?

Pour la plupart des gens, le yoga représente une série d'exercices de posture où la souplesse, la force et le contrôle de la respiration occupent une place essentielle. Pour certains, il s'agit d'une philosophie de vie, à savoir une manière enthousiaste d'aborder l'existence, pratiquée sur et en dehors du tapis. Le yoga a, paraît-il, vu le jour en Inde il y a environ 5000 ans. Il s'est ensuite répandu dans le monde entier et est également devenu très populaire chez nous au cours de ces dernières années. Le mot " yoga " vient du sanskrit et signifie " union " : le yoga a en effet pour but de relier le corps, l'esprit et l'âme.

