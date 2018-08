Pourquoi manger varié n'est peut-être pas le choix le plus sain

Avoir un régime équilibré, et consommer des aliments variés : telles sont les recommandations alimentaires de base si l'on veut prendre soin de soi et être en bonne santé. Mais cela fait-il vraiment une différence ? L'American Heart Association (AHA) a examiné les études disponibles sur le sujet et a publié ses conclusions dans la revue Circulation. L'idée selon laquelle une alimentation variée aurait une influence positive sur la santé est peu scientifique, en particulier pour réduire les risques des maladies comme l'obésité, les maladies cardiaques ou encore le diabète. De plus, certaines études récentes, analysées par l'AHA, montrent des résultats mitigés.

...