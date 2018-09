Pourquoi la lumière bleue des écrans détruit nos yeux

Outre ses conséquences néfastes sur notre rythme circadien, des chercheurs de l'Université de Toledo (Etats-Unis) ont révélé que l'exposition prolongée à la lumière bleue déclenchait la production de molécules toxiques dans les cellules de l'oeil sensibles à la luminosité, ce qui peut être un facteur de la dégénérescence maculaire. Produite par les écrans des smartphones, des ordinateurs portables et autres appareils numériques, la lumière bleue a une longueur d'onde plus courte que les autres couleurs, et une énergie supérieure, et peut ...