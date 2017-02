Pourquoi la danse est si bénéfique pour la santé

Celui qui veut devenir centenaire en pleine forme doit entretenir son corps et son cerveau. Cette notion s'impose progressivement et, actuellement, on voit de plus en plus de seniors qui s'y appliquent. Ils remplissent des grilles de mots croisés ou des sudokus, s'adonnant également à des jeux stimulant la mémoire, activités supposées entraîner le cerveau. Des occupations certainement agréables, mais elles n'aident pas vraiment. Elles permettent simplement d'être meilleur en mots croisés, en sudoku et dans les jeux de mémorisation, mais apportent peu de bénéfices au quotidien. C'est pourtant de cela qu'il est question : faire des choses qui contribuent à une vieillesse plus agréable. Récemment, le monde scientifique a accordé beaucoup d'intérêt à la danse pour atteindre ce but (1-7). Non pas que la piste de danse serait le lieu ultime qui garantirait de devenir un centenaire en excellente santé, mais la danse comporte, de manière surprenante, de nombreux aspects bénéfiques, et il existe de nombreuses raisons pour la recommander à chacun.

...