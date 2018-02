Pour rester en bonne santé mentale, mangez différemment à partir de 30 ans

Le cerveau devient mature seulement vers l'âge de 30 ans, c'est pourquoi il est nécessaire d'adapter votre alimentation après le passage de ce cap si vous voulez rester de bonne humeur, affirme la scientifique Lina Begdache.

Notre alimentation participe au bon fonctionnement de notre cerveau, rappelle le magasine Cerveau & Psycho. Certains troubles psychologiques peuvent être dus à des déficits en neurotransmetteurs, ceux-là mêmes qui permettent la communication entre les neurones. Or, les trois molécules qui affectent le plus la santé mentale (la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine) sont synthétisées grâce aux précurseurs qui se trouvent dans notre alimentation.

L'étude a été réalisée à l'aide d'un questionnaire à remplir sur internet. 463 jeunes de 18 à 29 ans et 100 personnes de plus de 30 ans y ont répondu. Différentes questions concernant leur alimentation, leur activité physique, leur humeur et leurs éventuels troubles psychologiques leur ont été posées.

Les conclusions de cette enquête rapportent que les jeunes de moins de 30 ans devraient manger de la viande au moins trois fois par semaine, faire de l'exercice physique régulièrement et éviter les fast-foods. "Car les concentrations cérébrales en sérotonine et dopamine, dont les précurseurs se retrouvent dans la viande, sont alors plus élevées, le sport favorisant leur disponibilité pour le cerveau", affirme l'étude.

Les plus de 30 ans, eux, peuvent consommer des fruits à volonté et des sucres lents (pâtes, riz, blés, etc.) pour rester de bonne humeur. Ils doivent également ne pas sauter le petit déjeuner et ne pas abuser des excitants comme le café. "Les fruits apportent les antioxydants qui protègent contre le vieillissement cérébral, et les sucres lents, ainsi que le fait de bien se nourrir dès le matin, stabilisent le taux sanguin de sucre, ce qui permet au cerveau de disposer de suffisamment d'énergie - et donc de fonctionner correctement".