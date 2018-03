Plus d'un Belge sur trois est très heureux, un sur quatre ne l'est pas. Et vous? Faites le test

Les premiers résultats dévoilés jeudi montrent qu'en moyenne les plus de 60 ans sont plus heureux que les Belges de la génération X, qui comprend les 35-49 ans.

Sur une échelle de 0 à 10, les Belges interrogés évaluent leur bien-être à 6,55 en moyenne. Un répondant sur trois se dit très heureux de sa vie et y attribue un score d'au moins 8 sur 10. Environ une personne sur deux en est satisfaite, mais plus d'une personne sur quatre déclare être malheureuse.

Les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les sexes et les Régions.

L'enquête révèle également que les personnes de plus de 60 ans sont en moyenne plus heureuses que le reste de la population avec un score moyen de 7,2 sur 10. En revanche, la Génération X (35-49 ans) se révèle être la tranche d'âge la moins satisfaite de sa vie avec une moyenne de 6,2 sur 10.

Les chercheurs se sont notamment basés sur des facteurs comme l'argent, la santé, les relations sociales, les activités principales et l'environnement pour évaluer le bonheur des Belges.

Quelque 3.770 Belges ont participé à l'enquête, qui comprend plusieurs volets. Les premiers résultats présentés jeudi concernent un échantillon de 1.600 personnes.

Et vous, êtes-vous heureux?

Le Bonheur-O-Mètre révèle à quel point vous vous sentez heureux en général. Les résultats montrent à quel point vous êtes satisfaits de vos relations, de votre santé, de votre cadre et environnement de vie, de votre personnalité et de votre rôle au sein de la société. Vos émotions et votre satisfaction globale sont également évaluées. Faites le test