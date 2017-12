"Parfois, ce n'est pas grave de perdre quelqu'un de vue"

J'étais plus âgé que lui d'à peine un mois et demi. On en riait souvent à l'époque. Il me disait souvent que j'en rirais beaucoup moins lorsque nous aurions 40 ou 50 ans. Après nos études nous nous sommes lentement, mais irrémédiablement perdus de vue. Comme cela arrive si souvent dans la vie. À chaque anniversaire pourtant , je pensais à lui et à son mois et demi de sursis. Surtout lorsque j'ai fêté mes 40 ans. Sauf que lorsque j'aurai 50 ans, ce sera différent. Il sera 6 ans et 6 mois plus jeune que moi.

