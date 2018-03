Obésité en Belgique: "Nous vivons dans un pays où la nourriture est partout, tout le temps"

Le médecin sportif Chris Goossens voit venir avec angoisse ce qu'il appelle la "crise des kilos" dans les pays occidentaux. Et il prédit que d'ici 2030, selon l'Organisation mondiale de la Santé, 89% des femmes belges seront obèses ou en surpoids. Aujourd'hui, la moitié des Belges sont en surpoids (IMC ou indice de masse corporelle entre 25 et 30) et environ 17 à 18% souffrent d'obésité (un IMC supérieur à 30).

...