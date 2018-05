"Nous devenons de plus en plus une génération d'intérieur"

Comparée aux générations précédentes, notre génération vit de plus en plus à l'intérieur. Nous passons jusqu'à 90% de notre temps enfermés et nous ne nous en rendons pas compte. Une étude de YouGov réalisée à la demande de l'entreprise danoise Velux révèle que seuls 13% des Belges admettent qu'ils passent 21 heures ou plus à l'intérieur.

...