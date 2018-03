Nos enfants avalent 109 millions de médicaments par an

Ce sont surtout les médicaments qui traitent les problèmes respiratoires qui ont la cote. Ensuite, on retrouve ceux qui traitent les remontées acides, les antibiotiques et les gouttes pour le nez ou l'oreille. Pourtant, dans la plupart des cas, ces médicaments ne sont pas nécessaires. Car si le nombre de médicaments est en hausse, les enfants ne sont pas plus malades qu'avant. "C'est juste leurs parents qui sont plus rapidement inquiets" dit le professeur Yvan Vandenplas (VUB). "Les médecins et pharmaciens feraient bien de se demander plus régulièrement si c'est bien utile de donner ou prescrire telle goute pour le nez, tels antibiotiques ou encore ces médicaments contre la diarrhée ou même tel laxatif."

...