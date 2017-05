Morton, le syndrôme qui fait mal aux pieds

Touchant des femmes dans au moins les trois quarts des cas, le névrome de Morton serait dû à une compression des pieds dans des chaussures trop serrées, ainsi qu'au port de hauts talons. Mais il pourrait aussi résulter de l'épaississement et de la cicatrisation des tissus qui entourent les nerfs au niveau des orteils (en particulier entre le 3e et le 4e orteil). Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'un névrome, à savoir une tumeur bénigne qui se développe sur un nerf.

...