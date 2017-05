Mon enfant mange-t-il sainement?

Présenter à son enfant suffisamment de fruits et légumes, lui donner de l'eau au lieu de soda, lui offrir une tartine au lieu des cornflakes au petit-déjeuner... Certains principes sont évidents quand il s'agit de nourrir sainement sa progéniture. Mais qu'en est-il du pain et des pommes de terre ? Que faire si votre enfant refuse de manger des légumes ? Et un biscuit comme récompense, est-ce permis de temps en temps ? Les parents doutent parfois de faire les bons choix alimentaires. " Et il arrive à tout le monde de douter, déclare Lien Joossens, nutritionniste. Tant de choses ont été dites et écrites sur l'alimentation saine que les gens s'y perdent. Je vois dans ma clientèle des parents qui se demandent s'ils peuvent encore donner des tartines à leurs enfants, ou combiner des pommes de...