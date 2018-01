Mieux manger pour vivre mieux

La médecine préventive, longtemps laissée pour compte, monte en puissance. Internet, ouvrages de vulgarisation, avancées scientifiques... : le consommateur est de mieux en mieux informé. Le voilà aussi de plus en plus encouragé à devenir "expert" de sa santé, conscient que des gestes simples et une bonne hygiène de vie constituent son premier "médicament". C'est aussi l'esprit de livres santé, véritables phénomènes de librairie. Surtout lorsqu'ils se font conseillers en alimentation.