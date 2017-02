Manger dix fruits et légumes par jour: comment faire?

Une étude de l'International Journal of Epidemiology révèle que nous ne devons pas manger cinq fruits et légumes par jour pour rester en bonne santé le plus longtemps possible, mais dix, ce qui revient à 800 grammes par jour. Pour les non-végétariens/végétaliens, ce nombre peut sembler impossible à atteindre.