Maladie génétique : est-il bon de tout savoir ?

A l'UZ Leuven on pourra donc désormais effectuer rapidement et à grande échelle des "analyses génomiques" complètes. Ou, autrement dit, cartographier toutes les briques à partir desquelles vous avez été construit. Mais aussi les fissures et les trous de cette construction. Le super appareil de l'UZ à 1 million d'euros, mais qui n'est pas plus grand qu'une machine à laver, pourra analyser l'ADN de 96 personnes en même temps. À la fin de cette année, les patients présentant des maladies génétiques inexpliqués pourront obtenir un diagnostic basé sur une analyse complète du génome.

