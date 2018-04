Lien possible entre leucémie infantile et lignes à haute tension

Un cas de leucémie infantile tous les deux ans serait lié étroitement à la proximité du lieu de résidence avec des lignes à haute tension rapporte le Conseil néerlandais de la santé.

En Belgique, le Conseil supérieur de la santé préconise de ne pas exposer les jeunes de moins de 15 ans à de forts champs magnétiques.

Concrètement, 'l'exposition de longue durée' concerne un séjour prolongé à des endroits où le champ magnétique pendant 24h est en moyenne supérieure à 0,3 -0,4 µT (tesla, l'unité de densité de flux magnétique), ce qui est le cas près de toutes installations électriques, telles que lignes à haute tension, lignes de distribution, postes de transformation,...

Le lieu de résidence et, en particulier, la chambre à coucher doivent donc de préférence se situer à une distance raisonnée de ces sources. A cet égard, il est important que le lit de l'enfant soit placé à une distance suffisante de l'installation électrique domestique (tableau et câbles de distribution, chauffage électrique par le sol) et d'appareils électriques fonctionnant en continu (couverture chauffante électrique, réveil électrique,...).

La leucémie infantile affecte 3 enfants sur 100.000 chaque année. Il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent accroître la probabilité de développer ce type de maladie, par exemple le rayonnement ionisant (comme les rayons X), des facteurs génétiques, l'usage domestique de pesticides et de certains solvants dans les peintures, le tabac et probablement la consommation d'alcool par la mère pendant sa grossesse.